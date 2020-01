Mesto, kde sa robí najlepšia vajíčková káva

Je celkom jedno, kde si. Ak si sám, tak vychutnávaj každý krok, ktorý urobíš. Ak vedľa teba kráča niekto, kto sa na teba usmieva, váž si to a váž si toho, že tam s tebou je, lebo nabudúce to tak vôbec byť nemusí.

Každý si naplánuje cestu podľa seba. Teda presne podľa toho, čo sa mu najviac páči. Na internete je viac než dosť článkov, videí a kadečoho iného, čo dokáže pri plánovaní cesty pomôcť. Pridávam sa teda aj ja. Napísal som o miestach, ktoré mám rád, ale aj tie, ktoré radšej obchádzam. Môj pohľad na Hanoj, je takýto.

Takisto píšem aj o tom, kam a ako sa vybrať z Hanoja, do vzdialenejších lokalít. Je mi jasné, že nebudeš kopírovať na 100% moju cestu. Prečo by si to predsa robil. Účelom tohto článku je ukázať ti niektoré miesta, ešte pred tým ako sa tam sám vyberieš. Ak ti to pomôže, tak super, ak nie, tak určite nájdeš niečo iné. Veď si predsa samostatný. To najdôležitejšie však nenájdeš nikde na internete. To, čo je na každej ceste najdôležitejšie, je v tvojej mysli a v srdci. Kráčaj po svojej ceste s otvorenými očami a mysľou. Nezaplníš tak len pamäťovú kartu fotografiami a videami, ale najmä zaplníš svoje srdce a pamäť niečím omnoho cennejším.

Dosť bolo sentimentálneho mudrovania a poďme „na Hanoj“. Toto sú moje tipy, na hlavné mesto Vietnamu.

Pozor na ceste (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Old Quarter

Po slovensky by sme to mohli nazvať aj staré mesto (centrum). Toto je tzv. srdce mesta. Hanoj. Tu je takmer nemožné prehliadnuť vplyv francúzskej kultúry z čias, keď sa snažili podmaniť si krajinu. Úzke ulice, preplnené autami, motorkami, bicyklami, chodcami a turistami. Na chodníkoch parkujúce armády motoriek a pomedzi ne malé plastové stoly, pri ktorých sa sedí a je, na ešte menších stoličkách. Tu sa dá nájsť skvelé pouličné jedlo, ale aj mnoho reštaurácii, ktoré sú však najmä pre „západných“ turistov. Síce sú na cestách namaľované prechody pre chodcov a takisto tu sú aj fungujúce semafory, aj tak ich takmer nikto nerešpektuje. Ako hovoria sami Vietnamci, tak „život je príliš krátky na to, aby sme ho prestáli na križovatkách“. Potom to aj tak vyzerá.

Pri snahe o prechod cez cestu je najlepšie riadiť sa len dvomi jednoduchými pravidlami. Choď a nezastavuj sa. Ani nepremýšľaj. Okrem toho sa v tejto časti mesta dá veľmi dobre najesť a zohnať takmer všetko, čo je potrebné, ale aj nie. Počas sviatkov a udalostí väčšieho charakteru, tu je ešte viac ľudí a to už je naozaj pekná tlačenica. Takže si to uži.

Jazero Hoan Kiem

Hneď vedľa starého mesta je aj toto pekné jazero, ktorého voda pripomína špenátový prívarok. Nad jeho brehmi sa skláňajú stromy, po obvode sa rozpadávajú chodníky, farebnosť dolaďujú malé, kvetinové záhradky. Veľmi pekné miesto. Sú tam aj dva malé ostrovčeky. Na jeden sa dá, po zaplatení poplatku zhruba 2€ dostať, a obzrieť si malý chrám. Na ten druhý môžeš skúsiť doplávať lebo tam nevedie žiaden mostík, ako v prípade prvého. Každopádne, vždy, keď sa vyberiem smer Hanoj, tak si to jazero obídem niekoľkokrát, lebo je to príjemné miesto.

Jazero sa oplatí navštíviť kedykoľvek (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Katedrála svätého Jozefa

Ide o ďalšie obľúbené miesto, kam radi zamieria turisti z Vietnamu aj zo zahraničia. Je to taký malý francúzsky Hanoj. Neviem prečo práve Paríž, ale takto to hovoria údajne domáci. Neberme im to teda. Čo je však pravda, je to, že toto miesto je naozaj príjemné. Nie je to tu preplnené ľuďmi, no aj tak sa mi najviac páčila možnosť osvieženia, na niektorom z priľahlých balkónov/terás. Pri platení účtu som sa cítil, ako v Paríži najviac. V porovnaní s okolitými cenami, za obdobný nápoj, si veru dokážu na tejto adrese vypýtať kľudne aj desaťnásobok. Biznis je biznis.

Small Hanoi

Ak si bol napríklad v thajskom Bangkoku a navštívil si turistickú Khaosan Road, tak vedz, že Small Hanoi je niečo veľmi podobné. Plno „západniarských“ barov a reštaurácií, kde sa tlačia turisti z celého sveta, aby si dopriali „lokálne jedlo“ a zaliali ho pohárom Heinekenu. Samozrejme za príplatok. Ak chceš vyskúšať ako naozaj chutí Hanoj, tak na túto ulicu ani nemusíš chodiť.

Vajíčková káva – Cafe Giảng

Toto je niečo ako malý zázrak v šálke na kávu. Nemôžem ísť do Hanoja a odísť bez toho, aby som sa nezastavil aspoň na jednu vajíčkovú kávu. Po tom, ako mi kamarát Michal ukázal tento skvost, tu beriem každého, s kým som v Hanoji. Zatiaľ sa nikto nesťažoval a všetkým chutilo rovnako, ako mne. Tradícia, ktorá sa tu podáva od roku 1946 je liek na všetko. To proste musíš ochutnať. Netreba písať nič iné. Proste musíš.

Cafe Năng

Doslova na skok vedľa, je ďalšia povinná zastávka. Tá bola otvorená 10 rokov po tom, ako predošlá kaviareň. Aj tu majú samozrejme vajíčkovú kávu, no chodím tu kvôli niečomu inému. Interiér je omnoho krajší a majú tu skvelý vietnamský čaj. Nie je tu toľko veľa ľudí a vládne tu väčší pokoj, ako v predošlej kaviarni. Každopádne obe sú proste úúúžasné!

Hanoj je aj mesto kaviarní (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Bábkové divadlo Thang Long

Ešte stále sme v starom meste. Cez cestu od tohto miesta je spomínané jazero Hoan Kiem. Takže to je celkom „po ruke“. Nie som nijaký odborník na predstavenia akéhokoľvek charakteru. To čo som videl tu, bolo príjemné spestrenie hanojského večera. Tradičné predstavenie, ktoré sa hralo po prvýkrát pred mnohými rokmi je skôr o vietnamskej kultúre. Tradičný spev, oblečenie, nástroje… Proste veľmi milá vec, ktorá ma aspoň na chvíľu vytiahla z toho neskutočného ruchu v uliciach. Vstupné, na predstavenie je od 100 do 200 tisíc VND (4-8€). V závislosti od toho, kde chceš sedieť. My sme si vzali prednú radu, aby sme lepšie videli. Oplatilo sa.

Vlaková ulica

Ešte donedávna bola táto ulica jednou z najznámejších v celom meste. Tomu je však koniec. Nevedno do kedy, no momentálne nič z toho nie je. Teda takmer. Vlak tadiaľ stále prechádza, no na začiatku, aj na konci ulice sedí policajt ktorý sa tvári veľmi prísne a má na starosti to, aby sa nikto ďalej nedostal.

Samozrejme to sa nepáči majiteľom kaviarní a obchodov, vo vnútri ulice. Takže pri tom policajtovi stoja aj tetušky, ktoré sa snažia uloviť turistov. Policajtovi povedia, že turisti idú k ním na návštevu a on ich buď pustí alebo nie. Ak sa to podarí, tak si u tej tetušky potom musíš niečo kúpiť. Nás nepustil ani po tomto „marketingovom“ triku. Možno budeš mať viac šťastia. Ak však aj napriek tomu chceš zažiť tesne idúci vlak, okolo teba, tak sa presuň trochu nižšie, po ulici, a máš to.

Vlak na juh

Pri tom vlaku ešte zostanem. Skvelým miestom na to, ako spoznať krajinu je aj práve vlaková stanica. Nie priamo na nej sa dá vidieť celý Vietnam, ale dá sa tam kúpiť lístok na vlak, ktorý ťa zoberie na mnohé miesta v krajine. Ak si chceš pozrieť, aká bola moja cesta vlakom, z Hanoja, do Hočiminovho mesta, tak ťa od toho delí len jeden klik tu.

Bábkové divadlo a jeho vodné predstavenie (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Dong Xuan Market

Keď sa vyberieš smerom z Old Quarter po ulici Hang Giay tak dorazíš na obrovské, viacpodlažné trhovisko kde je všetkého toľko, že ak by sa hneď prestala výroba v tomto okamihu, tak zo zásob toho trhoviska, by sa spokojne predávalo ešte niekoľko rokov. Celé okolie je takisto niečo ako pouličný trh kde je však aj veľa domáceho jedla a málo turistov. Skús. Uvidíš.

Mauzóleum s námestím

Aj Vietnam má svojich hrdinov, ktorí budovali súčasnú krajinu. Nepochybne jeden z tých najväčších a možno aj najväčší, má svoje mauzóleum tu, v Hanoji. Až k nemu, do vnútra nepotrebujem ísť, no námestie okolo tejto stavby je zaujímavý bod, na mape Hanoja. Keď som tam bol, tak tam nikdy neboli také fronty ľudí, ako napríklad v Moskve alebo Pekingu. Takže ak patríš k tým, čo sa chcú na „kormidelníka“ Vietnamu pozrieť, ako ho zabalzamovali, tak to nebude taká dlhá doba na čakanie. Hneď vedľa je aj prezidentský palác, do ktorého ťa za poplatok bez problémov pustia. Sú tam aj pekné záhrady a park.

Hočiminovo múzeum

Ak si chceš pozrieť niečo z histórie krajiny, tak by si mal navštíviť Hočiminovo múzeum. To je presne na druhej strane, ako Prezidentský palác. Aj tu sa dostaneš za poplatok a pozrieš si prierez vietnamských udalostí, počas života slávneho Hočimina. Uvidíš tam aj dary, ktoré dostal od medzinárodných návštev (aj z Československa), zistíš niečo o vojne, ktorá zmenila Vietnam... Je to príjemná znalosť o tejto krajine.

Treba ochutnať pouličné jedlo (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Ha Long Bay – sever

Z Hanoja sa dá podniknúť viacero skvelých výletov. Záleži na tom koľko máš času a peňazí. Jedným z najväčších lákadiel celého Vietnamu je jednoznačne Dračia zátoka / Halong Bay. Hanojských agentúr a kancelárií, ktoré predávajú rôzne varianty cesty práve sem, je ako maku. Záleží na tebe, ktorú si vyberieš. Ceny tohto výletu štartujú od 15€ za jednodňovú cestu. Dá sa aj na viacero dní s nocľahom na lodi alebo niektorom z malých ostrovov. Čo je však dobré vedieť je to, že na Halong Bay sa dá dostať zo severnej časti alebo južnej. Mám absolvované obidve a môžem ich porovnať.

Severná sa oplatí, ak máš časovú tieseň. Pár hodín si posedíš v mikrobuse, ktorý ťa zavezie až do prístavu. Potom sa budeš plaviť po zátoke, dáš si plavbu v kajaku, naspäť na loď a mikrobusom naspäť, smer Hanoj. Je to kompletná tour, takže tam máš aj obed, nejaké snacky a vodu.

Prázdna pláž, v zátoke Ha Long Bay (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Ha Long Bay – juh

Túto možnosť je lepšie zvoliť, ak máš viac času. Tour je o niečo dlhšia a návrat do Hanoja je neskôr. Najlepšie to je však spojiť s viacdňovým výletom na neďaleký ostrov Cat Ba (čítaj ďalej)

Cat Ba Island

Ide o malý ostrov, južne od zátoky Halong Bay. Odtiaľto je tam ísť asi najlepšie. Teda mne sa to páčilo najviac. Lenže si na to treba vyhradiť MINIMÁLNE 3 dni. Ver mi, že sa to oplatí.

Na ostrove si za 3 USD prenajmeš skúter a môžeš objavovať život, na vietnamskom vidieku, kúpať sa na opustených plážach, trekovať po národnom parku… proste tu je celkom iný Vietnam, ako ten, ktorý ponúka Hanoj.

Aj odtiaľto si môžeš rezervovať výlet na Halong Bay a ten je skvelý, lebo kým dorazia turisti z Hanoja, tak ty už máš značnú časť objavovania zátoky za sebou. Kajakovali sme takmer celkom sami pomedzi malé ostrovčeky, kúpali sme sa na opustenej pláži a nakoniec, sme si dali oddych na malom ostrove. Tam som sa vyškriabal na jeden z kopcov a doprial si tak veľmi pekný výhľad, na zátoku. Naozaj sa to oplatilo.

Ráno je zátoka prázdna (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Výlety po krajine

Z Hanoja sa dá dostať na mnohé miesta po celej krajine. Lietadlom, autobusom, vlakom, motorkou… Je to na tebe. Možností je naozaj dosť. Ak ťa omrzí ten bezproblémový chaos, ktorý je v meste, tak sa môžeš vybrať ktoroukoľvek svetovou stranou a vždy nájdeš niečo, čo ťa ohromí. To je Vietnam!

Ak si pozrieš môj blog o cestovaní photoandtraveling.com, tak tam nájdeš presné lokalizácie miest, o ktorých v článku píšem. Okrem toho tam nájdeš aj ďalšie fotografie alebo články z iných destinácií.

Nech sú aj tvoje cesty fajn!

Aleš.

Farma na ústrice (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)