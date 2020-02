12 dôvodov prečo sa vybrať na Taiwan

Vždy sa nájde niečo, čo ma dokáže poriadne prekvapiť alebo zaskočiť. Koniec koncov, východná kultúra v týchto končinách je natoľko vzdialená tej našej, ako je Taipei od Bratislavy.

Je rok 2020 a vyzerá to tak, že všetkého je všade dosť. Každý sa snaží od konkurencie alebo od ostatných odlíšiť niečím, čo bude špeciálne, jedinečné… No proste čo ostatných presvedčí, že práve jeho produkt je ten najlepší. Takže mi nejako napadá, že ak sa všetci ženú za tým, aby boli iní, lepší, jedineční, tak potom možno nebude zlé, zostať byť sám sebou. Tým pádom budem iný, lebo sa nebudem hnať za tým, za čím sa ženú masy…Trochu mudrovania, na rozbeh.

Trochu odveci, ale idem naspäť k tomu o čom je aj názov tohto článku. Chcel som tým však povedať len to, že niekedy sa oplatí vybrať aj na tie miesta, ktoré nie sú na popredných miestach, turistických destinácií. Na to, aby človek videl krajinu, mu ňou stačí len prejsť. Aby ju ochutnal, tak tu musí nejaký čas pobudnúť. Avšak, ak chce niekto krajinu naozaj spoznať, ak chce poodkryť rúško jej tajomstiev a chutí, tak musí v nej žiť. Ani to však nie je zaručenou metódou, ako spoznať všetky jej stránky.

Na ostrove nie je núdza o krásne chrámy (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Aj moje poznávanie ostrova Taiwan bolo podobné a každým dňom viem o ňom trochu viac. Napriek tomu, že tento ostrov je len o niečo menší, ako Slovensko, tak sa dá povedať, že je veľmi rozmanitý. Dá sa tu vidieť veľa z celej ázijskej kultúry. Zrejme aj história sa podpísala na tom, že Taiwan v 21. storočí vyzerá tak, ako vyzerá.

Kultúra, technika, príroda, gastronómia a mnoho ďalšieho čaká na každého, kto sa rozhodne vybrať sa tou istou cestou do neznáma. Ako sa hovorí „sýty hladnému neverí“ a preto sa presuniem rovno k veci.

Taiwan je ostrov nachádzajúci sa niekde medzi východným pobrežím Číny, Japonskom a Filipínami. Preto je viac než pravdepodobné, že ak sa rozhodneš vybrať do tejto krajiny, tak tu prídeš lietadlom. Lode moc v kurze nie sú.

Všetky veľké mestá sa nachádzajú na západnom pobreží. To je dosť rozvinuté a žije tu väčšina celej populácie. Tu sa oplatí zastaviť vtedy, ak si chceš pozrieť kultúrne pamiatky, modernú architektúru, ochutnať gastronomické špeciality alebo ideš za biznisom. Pre mňa je však to naj, z každej krajiny príroda. Preto začnem radšej touto časťou ostrova Taiwan.

Východné pobrežie Taiwanu (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Lávové útesy Laomei

Sú známe pod menom „Laomei Green Reefs“. Vo svete áno, ale nie vždy tu. Taiwan ich volá inak. S angličtinou sa tu toho niekedy moc vybaviť nedá, a preto sa zíde ovládať ešte internacionálnejší jazyk – „ruky nohy papier“.

Pre toto miesto neexistuje oficiálna zastávka, a preto sa treba vopred dohodnúť so šoférom autobusu. Tieto útesy sú rovnomenne pomenované spolu so zátokou a plážou. Skaly ležiace na pobreží vznikli sopečnou činnosťou pred tisíckami rokov. Vďaka vlhkému vzduchu a dobrým klimatickým podmienkam je vegetácia v okolí bujná a rozmanitá. Ide teda o krásne prírodné útvary, od ktorých sa ti nebude chcieť odísť.

Pre tie najlepšie fotografické úlovky sa tu oplatí prísť na jar, keď je všetko v tých najkrajších farbách. Fotografovi, ktorý sa tu nepríde len pozrieť, nesmie v jeho výbave chýbať statív, aby mohol vykúzliť čo najkrajšie zábery tam, kde sa morská voda ležérne prevaľuje cez sopečné jazyky. V kombinácii s teplými a mäkkými farbami oblohy pri východe slnka, to bude zážitok nie len pre oči.

Geopark Yehliu

Ten sa už hľadá omnoho jednoduchšie. To najmä vďaka rovnako pomenovanému mestečku. Samotný geopark je takisto vytvorený tou najlepšou architektkou, ktorá kedy bola na tejto planéte. Prírodou. Rozprestiera sa na poloostrove zo žltého pieskovca. Útvary, ktoré sa tu dajú sledovať sú mnohokrát priam očarujúce!

Hneď som vytiahol foťák a vrhol sa na prácu, ako šelma na svoju korisť. Na Taiwan sa treba pripraviť. Treba myslieť aj na to, že domáci obyvatelia majú obrovskú radosť z cudzincov. Preto sa mi pravidelne stáva, že sa cítim, ako Paľo Habera, keď bol v najlepšej fazóne. Chvíľkami to býva až komické. Nie je Práve preto, to vyzerá veľakrát tak, ako keby tí ľudia neprišli kvôli kamenným útvarom, ale kvôli turistom „zo západu“.

Geopark Yehliu (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Hlavné mesto Taipei

Tu je toho viac než dosť. Na samostatný článok. Veľmi pekne to však opisuje Daniel a Majka, ktorí sa o svoje zážitky z ciest, po Taiwane, delia na svojom blogu CESTUJZAMENEJ. Počas toho, ako objavovali Taiwan, sme sa stretli aj osobne. Bolo to vlastne naše prvé stretnutie vôbec. To aj napriek tomu, že oni sú zo Žiliny a ja z Kysuckého Nového Mesta (10km). Práve stretnutie s nimi bolo to, ktoré ma veľmi príjemne prekvapilo a verím, že nebolo posledné!

Národný Park Taroko

Ak sa ma niekto spýta, ktoré hory sú pre Slovensko najtypickejšie, tak odpoviem Vysoké Tatry. Myslím, že ak sa niekto spýta obyvateľa, ostrovu Taiwan, na hory v jeho krajine, tak odpovie práve Taroko. Už len samotná cesta, do parku, je úžasná.

Naprieč celým územím sa tiahne úzka cesta s nespočetným množstvom zákrut. Aby toho nebolo málo, sú popretkávané tunelmi, ktoré sú priam vyškrabané do skál. Ich šírka je dostatočná maximálne pre jedno vozidlo. Okrem toho, že patrí táto cesta medzi 20 najnebezpečnejších ciest sveta, má aj ďalší primát. Tým je geologické podložie, kadiaľ sa vinie. Prívlastok mramorovej cesty je s ním priam identický.

Vysoké hory sa postupne zvážajú až k vlnám Tichého Oceánu, ktorého tyrkysové brehy sú obmývané už po stáročia. Krásne ryžové polia sa postupne smerom do väčších výšok menia na čajové plantáže. Kde človek nedokázal skrotiť prírodu, sa nachádza divoká džungľa zahalená nebeským rúchom jemných čiastočiek vodnej pary.

Tiež sa tu dajú absolvovať mnohé treky, kde vôbec nie je ojedinelosťou sledovať, ako voda tyrkysových odtieňov oblizuje pestrofarebné skaly mramorových stien. V obklopení štítov, ktorých vrcholce zakrývajú oblaky a sú obrastené bujnou vegetáciou, veľmi dobre padne relax, či chvíľka pre seba. V dokonalej harmónii je možné sledovať obrad mníšok v jednom z viacerých kláštorov. Z relaxačnej nirvány tak dokáže prebrať až úder do zvonu niekde vysoko na kopcoch.

Hualien

Je celkom iné mesto, ako tie na druhej strane ostrova. Západný Taiwan a jeho pobrežie, je takmer celé priam posiate industrializáciou a infraštruktúrou. Aj vďaka tomu sa táto krajina radí medzi tie s najvyššou hustotou obyvateľstva na svete. Presný opak je na východnom pobreží. Tu sa dajú dokonca nájsť také miesta, kde je celkom ľudoprázdno. Dokonalý kontrast a paradox zároveň.

Hualien práve preto na mňa nepôsobil, ako industrializačný tiger. Práve naopak. Jeho pokojná atmosféra si ma celkom získala a vždy sa tu rád vraciam. Je to taký iný Taiwan.

Osemoblúkový most na východnom pobreží (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Oblasť mesta Taitung

Pre mnohých Taiwancov patrí táto lokalita medzi tie najkrajšie na celom ostrove. Dokonca nie je málo aj tých, čo tvrdia, že to je tá najkrajšia. Dlho som nevedel, prečo je tomu tak, no po nedávnej návšteve mám v tom o niečo jasnejšie.

Asi 40 minút severne od mesta hrdo stojí pýcha tejto oblasti. Most Sanxiantai. Je to osem oblúkový most a osmička je v čínskej kultúre veľmi dôležité číslo s pozitívnymi dopadmi. Aj preto má napríklad známa budova Taipei 101 práve osem hlavných dielov.

Tento most spája pobrežie Taiwanu s malým ostrovom. Jeho atraktivita je vysoká počas celého dňa, no ak si privstaneš a prídeš si pozrieť, ako sa rodí nový deň, tak uvidíš krásne prírodné divadlo. Do neho sa priam magicky nakomponoval aj človek práve s touto stavbou. O tom svedčí poloha vychádzajúceho slnka presne nad oblúkmi mostu. Veľmi príjemné je zostať tu aj cez noc a sledovať nočnú oblohu.

V širšom okolí Taitungu si treba rozhodne ešte pozrieť aj ryžové polia alebo balónový festival. Avšak, ak budeš mať naozaj šťastie, tak sa stretneš niekde hlboko v horách s pôvodnými domorodými obyvateľmi Taiwanu, ktorých tu už žiaľ dnes nie je veľa.

Ostrov Lanyu

K východnému pobrežiu Taiwanu patrí aj dvojica ostrovov Green Island a Lanyu Island. Zatiaľ sa mi podarilo dostať len na druhý z menovaných.

Jeho druhé meno je Orchideový ostrov a tento prívlastok dostal právoplatne. Ostrov Lanyu vznikol sopečnými erupciami. Keďže v jeho okolí nie je nič okrem oceánu, ktorého vlny spolu s vetrom ho každodenne bičujú, vzniklo jedinečné územie s korálovým podložím okolo celého ostrova. Vlhké ovzdušie počas celého roka pozitívne vplýva na jeho flóru. V jarnom období je doslova pokrytý „kobercom z orchideí“. Zrejme aj preto ho tak nazvali domáci obyvatelia.

Väčšina turistov mieri práve, na Green Island. Je to vraj rýchlejšie a jednoduchšie. Preto som sa rozhodol obzrieť si Lanyu. Predstava toho, že tu bude málo ľudí, ma celkom opantala. Oplatilo sa na Lanyu som bol už dvakrát. Tento ostrov patrí medzi moje najkrajšie miesta, nie len na Taiwane, ale v celej Ázii.

Východné pobrežie krajiny (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Národný Park Kenting

Tak, ako má sever ostrova perlu v podobe Národného Parku Taroko, tak má svoj poklad aj juh. Práve Kenting je ten magnet, ktorý už opakovane pritiahol nejedného domáceho alebo zahraničného turistu. Veď aj ja som tu už bol veľakrát a verím, že tam ešte zopár krát pôjdem.

Tu sa nachádzajú tie najkrajšie pláže na celom ostrove. A veruže ich nie je málo. Tie sú omývané tyrkysovými vlnami, ktoré sa tu opakovane vracajú, ako rozjarení turisti.

O tomto mieste by vedeli určite povedať svoje aj surfisti, ktorí tu kvôli ideálnym podmienkam prichádzajú z celého sveta. Veď sa ani niet čo čudovať, lebo keď vylezú z vody, tak Kenting ponúka mnoho zaujímavosti aj na súši.

Takýmto miestom je napríklad aj územie, kde zo zeme neustále horí oheň. Spod povrchu preniká plyn a ten je zdrojom tohto málo vídaného javu (ak budeš mať šťastie, tak si tam upečieš aj vlastný popcorn). Práve kvôli tomu, sa toto miesto stáva čoraz častejšie navštevovanou atrakciou vo voľnej prírode.

Asi najlepší spôsob, ako preskúmať celý národný park je v plavkách a na skútri. No a nepochybne ho zaparkuj aj pri najjužnejšom bode ostrova, kde je pekný výhľad na šíri oceán.

Ostrov Little Liuqiu

Ďalší, malý, korálový ostrov neďaleko pevniny Taiwanu sa volá Little Liuqiu. Nachádza sa západne od Kentingu. Jeho názov „malý“ je takisto trefný. Na to, aby si ho celý prešiel od hora až dole ti bude pohodlne stačiť 24 hodín a dáš to s prehľadom aj pešo. Najväčšie lákadlo je hneď neďaleko prístavu a svojou podobizňou sa ponáša na morský hríb alebo indiánsku hlavu.

Ide o skamenelinu, ktorá výrazne vytŕča z morskej hladiny a ponáša sa na svoj názov. V závislosti od času a uhlu sa podobá na jedno alebo druhé meno. Keďže aj Liuqiu je korálový ostrov, tak je samozrejmé, že jeho návštevníci vyskúšajú šnorchlovanie. Dostanú sa tu tak do kontaktu s celkom iným priestorom, na aký sme zvyknutí my suchozemci. Krásy podmorského sveta si každý rýchlo zamiluje. Ak už sa predsa len nájde aj niekto taký, koho veľmi pestrofarebné rybičky „neberú“, tak plávanie vo voľnej prírode v sprievode viac než pol metrových korytnačiek určite nikoho chladného nenechá.

No a kam sa vybrať sledovať západ slnka? Obyvatelia tohto ostrova mysleli aj na to a práve pre túto každodennú pochúťku nie len fotografov, ale všetkých milovníkov prírody a romantikov, vytvorili krásne miesto na juhu ostrova. To si určite nenechaj ujsť. Čo si určite ujsť nechaj, je malá jaskyňa, ktorá sa s tými našimi slovenskými nedá ani porovnať. Túto malú dieru v skale obíď veľkým oblúkom.

Ostrov Little Liuqiu ráno (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Jazero Sun Moon Lake

Akúsi pomyselnú chrbticu celého ostrova tvorí horský masív naprieč celou strednou časťou Taiwanu. Tu sa nachádzajú mnohé krásne miesta a viaceré z nich sú vyhlásené za národné parky alebo prírodné rezervácie. Nie je to len tak pre nič za nič. V mnohých z nich sa nachádzajú štíty, ktorých vrcholce presahujú nadmorskú výšku 3000m.n.m. A ten najvyšší z nich má pekných 3952 m.n.m.

Tak, ako majú Vysoké Tatry Štrbské Pleso, tak má aj centrálne pohorie jazero Sun Moon Lake. Okolo neho sú vybudované desiatky až stovky kilometrov cyklotrás, ktoré sa radia medzi tie najkrajšie na svete.

Prírodná rezervácia Alishan

Najmä krásna príroda plná jedinečných úkazov sa skrýva v Alishane. Legendárna horská trať, ktorá sa radí medzi najstaršie svojho druhu na celom svete. Východ slnka na tomto mieste sa kvôli svojej kráse stal tak obľúbeným, že mnoho turistov tu prichádza najmä kvôli nemu. Ani sa im nečudujem. Veď aj ja som si toto prírodné divadlo doprial už niekoľkokrát. Sledovať, ako spoza najvyššieho bodu na Taiwane (Hora Yushan nachádzajúca sa v susednom N.P.) vykukne slnečný kotúč, má poriadne čaro. Ako keby nič netušiace oblaky sa popri tom len ležérne prevaľujú z hory na horu a tvária sa, akoby sa ich to vôbec netýkalo.

Alishan je však výnimočný aj kvôli niečomu inému. Ak budeš chcieť nadobudnúť pocit stratenia sa v čase, tak tu musíš prísť. Práve tu sa nachádza tisíc ročný les, v ktorom nie je núdza o nájdenie stromov, ktorých vek sa datuje nie len na stovky ale dokonca tisíc, ba dvetisíc rokov! Najstarší kus, ktorý tu ešte pred pár rokmi stál, bol starší, ako oslavy narodenia Ježiša (cez 3000 rokov). To však skončilo tým, že pred pár rokmi do tohto stromu udrel blesk a šmitec.

Ak tu prídeš niekedy okolo mesiacov marec/apríl, tak sa môžeš pokochať aj rozkvitnutými Sakurami, ktorých tu je takmer 20 tisíc.

Horská oblasť Chiayi

Ak sa nebudeš vedieť rozhodnúť, či svoje cestovateľské chúťky ukojíš v horách alebo na pláži, mal by si si vybrať niečo uprostred. Zlatá stredná cesta je v tomto prípade oblasť Chiayi. Práve tu sa nachádzajú krásne palmové lesy, no tie nie sú tým najväčším lákadlom. Kaskádovité podložie sa zapríčinilo o to, že voda sa denno denne prelieva cez vysoké vodopády. Avšak ani to nie je ten najväčší ťahúň do tejto lokality.

Ten pravý diamant pre každého cestovateľa sú čajové plantáže! Tu sa tiahnu akoby nekonečné pásy malých kríkov, o ktoré sa s láskou starajú ich majitelia. Drobné zelené lístočky sa rodia práve na týchto miestach už po stáročia na to, aby si z nich mohlo pripraviť svoju šálku čaju množstvo ľudí po celom svete.

Práve vďaka čaju sa mnohým ľuďom vyčarí úsmev na tvári a zodvihne pocit dobrej nálady. Tak, ako sa s láskou o tieto kríky starajú ich majitelia, by sme si mohli každý deň aj my dopriať svojich niekoľko dúškov teplej lásky z hrnčeka.

Čajové polia (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Či už mi to veríš, alebo nie, tak toto bola len rýchla ochutnávka toho, čo všetko môžeš na Taiwane zažiť aj ty. Avšak nie nadarmo sa hovorí: „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť, resp. čítať.“ Tak čo? Prídeš?

Maj sa fajn,

Aleš

Nech sä aj tvoje cesty super! (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)