10 fotogenických miest na Novom Zélande

Je mi jasné, že na Nový Zéland sa nechodí každý deň. Najmä zo Slovenska je to celkom ďaleko. Oplatí sa tam však ísť aspoň raz v živote.

Aj napriek tomu, že o tejto destinácii sníva mnoho cestovateľských nadšencov, tak sa nájdu aj takí, ktorí tvrdia presný opak. Sám som ich tam stretol.

Bola to skupinka mladých Kórejcov, ktorí tu prišli na Working-Holiday víza. Mysleli si, že Nový Zéland je taký, ako ich mesto. Nebol a oni otvorene povedali ako sú z tejto krajiny sklamaní. Mysleli si, že keď mnoho ľudí sníva o tom, ako sa tu dostanú, tak zrejme ich sny majú obdobný charakter. Nemajú.

Kým títo „nešťastníci“ hľadali ruch a život, moderného veľkomesta, tak našli presný opak. Namiesto večerných karaoke zábav sa „museli“ pozerať len na oblohu alebo oceán… Sto ľudí, sto chutí.

Dobrou správou pre tých, ktorých to ťahá za panenskou prírodou! Nový Zéland jej má viac než dosť. Je jedno či máš rád hory, pláže, jazerá, vulkány, turistiku… Je tu toho naozaj dosť pre každého.

Nasledujúce fotografie vznikli na miestach, ktoré som si zámerne vytipoval, ešte pred tým, ako som odišiel na Nový Zéland. Nižšie nájdeš 10 lokalít, kde som strávil mnoho hodín na to, aby sa mi podarilo odtiaľ odísť z pocitom, ktorý ma urobil šťastným, spokojným, vďačným. Chcem sa teda v tomto článku podeliť o miesta, ktoré sa mi veľmi páčili. Na to, aby vznikli tieto fotografie som však musel byť trpezlivý. Je obrovskou chybou, ak si niekto myslí, že stačí len niekam prísť, vytiahnuť fotoaparát a bum! Fotiek mám toľko a takých, aké ešte ani internety nevideli. Trpezlivosť kamarát.

Castlepoint

Jedna z najromantickejších pláži, v celej krajine. Teda aspoň tak ju deklarujú domáci obyvatelia. Nešiel som tam však kvôli tomu. Viac ma zaujal maják, ktorý je kúsok od nej. Celkovo si o severnom ostrove myslím, že tu nie sú práve tie najkrajšie pláže, ktoré máme na planéte. Samozrejme vždy je príjemné vyblázniť sa na nejakej a je jedno kde to je. Toto miesto je vyhľadávané mnohými turistami. Je jedno či ide o domácich alebo zahraničných.

Tiež som tu strávil viac času ako som pôvodne plánoval. Stalo sa tak kvôli tomu, lebo prvý deň nebolo práve ideálne počasie. Tak som čakal na druhý pokus, o deň neskôr. To sa už podarilo lepšie a počas západu slnka sa obloha zafarbila do nádherných farieb. V noci to nevyšlo, no ráno bolo zasa super.

Maják Castlepoint (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Waiotapu Park

Ide o geotermálny park, kde je viacero farebných jazier. Sú zafarbené inými odtieňmi z maliarskej palety alebo bublajú, ako bosorkin kotol. Jedno z jazier je viac odtieňové. Ide o Champagne Pool. Práve toto jazero bolo mojou top foto-destináciou, z celého parku.

Pre jeho farebnosť, sa k nemu oplatí isť, kedykoľvek. Najlepšie to je však okolo obeda, keď slnečné lúče dopadajú na jeho hladinu, takmer kolmo.

Champagne Pool (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Putaruru Blue Spring

Nenápadná rieka, ktorá nie je veľká, nie sú na nej vodopády, ani divoké pereje. Napriek tomu, som sa k nej vybral. Podľa domácich obyvateľov, ide o „Modrú stuhu“, ktorá sa tiahne cez zelený les. Kto ju neuvidí, možno nepochopí. Presne ako ju opisujú Zélanďania, tak vyzerá aj v skutočnosti. Keďže veľa jej úsekov je skrytých v tieni, pod korunami stromov, tak je celkom jedno, kedy sa k nej vyberieš. Fotiť sa dá dobre v priebehu celého dňa.

Modrá stuha (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Maják Cape Egmont

Miesto, ktoré je fotogenické počas celého dňa. Môj zámer bol však prísť pred západom slnka, v noci fotiť nočnú oblohu a ráno východ slnka. Lokalitu som si vytipoval najmä kvôli tomu, že v pozadí majáka je vidieť ikonický vulkán Taranaki.

Tu sa mi však počasie menilo takmer každých 10 minút, a preto to bolo celkom zaujímavé fotografovanie. Striehol som na okamihy, keď sa aspoň na chvíľu ukázal, spoza oblakov, vrchol vulkánu. Niečo sa podarí, iné zas nabudúce.

Maják v spoločnosti vulkánu Taranaki (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Cape Kidnappers

Miesto, ktoré je dosť „odrezané od sveta“. Preto si treba poriadne naplánovať presný čas, kedy sa tam vybrať. Je to kvôli prílivu a odlivu. Na to pozor! Cesta vedie po pobreží a ak sa vyberieš v nesprávnom čase, tak máš problém, lebo po ceste sa nenachádza veľa miest, kde sa dá pred vysokou hladinou oceánu bezpečne skryť.

Môj plán bol však prespať na tomto vzdialenom mieste a ráno, po východe slnka sa vybrať ku kolónii divých vtákov. Chcel som ich sledovať pri tom, ako kŕmia svoje mláďatá. Podarilo sa. Potom už len počkať na ďalší odliv.

Kolónia divých vtákov (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Shipwreck Bay (vraková pláž)

Miesto, ktoré vyhľadávajú surféri a potápači. Ani jedno z toho nie som, no aj tak som tu chcel ísť. Dostal som to ako tip, od miestneho obyvateľa, ktorého som cestou stopol. Okrem vodných aktivít tu je aj vzdialená maurská dedina, voľne žijúce divé kone a obrovské pieskové duny.

Nestačí? Tak si treba počkať do večera a sledovať dokonalé hviezdne predstavenie, na nočnej oblohe. Mne to stačilo.

Surfisti z pláže (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Waipu Cave (jaskyňa)

Nad hlavou rád sledujem nočnú oblohu, nech som kdekoľvek. Lenže to nie je jediní, čo sa dá vidieť, pri pohľade smerom nahor. Endemit, ktorý takisto preslávil prírodu krajiny a celý Nový Zéland je naň pyšný, je práve vo viacerých jaskyniach. Tam sa dá sledovať 24 hodín denne.

Okrem toho to je možné, aj vo voľnej prírode, no tam treba čakať na noc.

V jaskyniach sa dá zaplatiť organizovaná prehliadka. Waipu je miesto, ktoré je voľne dostupné pre všetkých zadarmo. Je to však na vlastné riziko. Takže ak si dostatočne inteligentný a nerobíš zo seba hrdinu (z ľubovoľného dôvodu), tak si to naozaj užiješ.

Turisti pod stropom jaskyne (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Vodopád Whangarei

K tomuto miestu som kráčal pešo, viac než 2 hodiny na to, aby som potom zistil, že sa tam dá dostať autobusom alebo stopom. Nevadí, teraz už viem. Cez deň sa tu vystrieda viacero ľudí, no večer som tu zostal sám. Tak to bolo až do rána a nočné fotenie sa tak stalo úplne dokonalé.

Večerný vodopád (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Maják Cape Reinga

Tu je skutočný koniec sveta. Alebo začiatok. Záleží na tom, odkiaľ prichádzaš. Ak tu prídeš cez deň, tak tu je celkom rušno. Môj plán bol však nočné fotenie. Preto som po západe slnka zostal a dúfal, že obloha bude čistá, bez jediného obláčika.

Ako som si to počasie objednal, tak aj dorazilo. Celú noc som sa v tme presúval po nočnej a opustenej krajine. Najbližšie obývané miesto je odtiaľto zhruba 40 km, takže si asi vieš predstaviť aká to bola famózna noc.

Noc pri majáku (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Cathedral Cove

Toto miesto sa stalo niečím, ako prírodný cirkus. Turistov tu zvážajú autobusy aj lode. Neďaleko vybudované parkovisko, je cez deň beznádejne plné. To aj napriek tomu, že hlavná atrakcia, kvôli ktorej som tu išiel aj ja, sa mi cez deň podobala na sloniu riť. Naozaj, skús si to vygúgliť.

Môj plán bol taký ako obvykle aj na iných miestach. Prísť pred západom slnka, v noci fotiť hviezdnu oblohu a ráno východ slnka. Opäť sa to všetko podarilo priam dokonale.

Pláž pri Cathedral Cove (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Pozrel si si 10 foto-lokalít, ktoré sa mi veľmi páčili a plánoval som sa k ním vybrať pripravený. Z daných miest mám samozrejme omnoho viac fotografií. Ďalšie si môžeš pozrieť v predošlom článku (klik). Ak sa vyberieš na Nový Zéland aj ty, tak si to najmä uži.

Tento článok som pripravil pre všetkých, ktorí sú doma, v karanténe, a pomáhajú tak zastaviť šíriaci sa vírus, naprieč Slovenskom, svetom. Nepripravil som tento článok kvôli tomu, aby som machroval, kde som bol. To vôbec nie. Myšlienka publikovania tohto článku je taká, že dúfam, že ak si niekto článok pozrie, tak aspoň na chvíľu sa možno prenesie na nejaké iné miesto.

Prajem nám všetkým veľa trpezlivosti, pokoja, zdravia a dobrých myšlienok. My to všetci predsa spolu zvládneme! Inak sa nedá.

Aleš