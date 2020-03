Ako zohnať rúška v krajine s najlepším zdravotníctvom na svete

Pred vstupom do nemocnice sú dve stanovištia. Len tadiaľ sa dá vojsť do budovy. Opäť sa tu meria teplota, no je tu ešte niečo navyše. Zamestnankyne si pýtajú identifikačný doklad a zapisujú si ma do evidencie.

Píšem si so známou, zo Slovenska. Bavíme sa o tom, aká je situácia doma a tu, na Taiwane. Príde na tému rúška (mimochodom už vôbec neviem ako sa spisovne skloňuje toto slovo. Toľkokrát som ho už videl v rôznych podobách, že mám z toho celkom zmätok, preto ho píšem takto). Známa mi teda dosť podrobne opisuje ako to je aktuálne na Slovensku. Celkom z toho zostávam nemilo prekvapený.

Tu, na Taiwane, nie je žiadna panika, chaos, stres alebo niečo obdobné. Ani obchody nie sú prázdne či „vyrabované“. Ľudia nosia rúška, tak ako aj inokedy. Kde sa teda stala chyba?

Známa mi hovorí o tom, ako to je na Slovensku. Nechce sa mi veriť, že sa rúška nedajú dostať kúpiť. Veď som dnes videl fotografiu nášho premiéra a on mal také pekné rúško, aj so slovenským znakom. Navrhujem teda známej, že môžem ísť do obchodu, nejaké rúška kúpiť a poslať jej ich poštou. Súhlasí. Na druhý deň mám ísť na vyšetrenie, do nemocnice, takže to cestou pôjdem vybaviť.

V meste, kde bývam sú otvorené aj školy. Teda videl som otvorené školy, no nekontroloval som všetky. Ľudia chodia do práce. Vyzerá to tu tak, ako aj pred virózou. Rozdiel je v tom, že pred miestami a budovami, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, sa pred vstupom meria teplota a dezinfikujú sa ruky.

Pred vstupom do nemocnice sú dve stanovištia. Len tadiaľ sa dá vojsť do budovy. Opäť sa tu meria teplota, no je tu ešte niečo navyše. Zamestnankyne si pýtajú identifikačný doklad a zapisujú si ma do evidencie. Takto je zaznamenaný každý, kto ide do nemocnice.

Toto je moja prvá návšteva, takže sa musím registrovať aj ako pacient. Recepčná nehovorí po anglicky. Pred pár týždňami bolo taiwanské zdravotníctvo vyhlásené, za najlepšie na svete*. Príjemná žena za monitorom mi však hovorí „Wait“ (Čakaj). Tak teda čakám. O pár minút ku mne príde druhá žena a plynulou angličtinou odo mňa zisťuje všetky potrebné informácie.

Po pár minútach som zaregistrovaný a už sedím v čakárni, nejakého lekára, ktorý ma vyšetrí. Ošetrujúci lekár ma posiela na röntgenové snímanie, aby zistil čo mi je. Na snímanie som čakal asi minútu a vraciam sa späť k lekárovi. Ten ma po piatich minútach berie naspäť do ošetrovne a už študuje snímok mojich pľúc, na obrazovke. Dáva mi inštrukcie a poučenie o tom, čo mám robiť. Lekáreň, kde si vyzdvihnem lieky, je v tej istej budove. Idem tam a dávam im malý papierik s textom v čínštine. Nečakám.

Beriem šesť sáčkov, kde mám presne nadelené lieky, ktoré mám užívať. Aj napriek tomu, že neviem po čínsky, je to zrozumiteľné a nemal by som sa v nevedomosti predávkovať alebo otráviť.

Cestou z nemocnice míňam drogériu. Idem tam, aby som pozrel tie rúška. Našiel som len také nejaké super špeciálne, no tie sú drahšie (1ks cca 10€). To je veľa a pýtam sa kde zoženiem tie klasické. Dostávam odpoveď, že mám ísť do lekárne. Tak teda idem.

Od lekárnika si pýtam tie najjednoduchšie rúška. Presne tie, čo majú na tvárach aj zamestnanci lekárne. Prichádza ku mne mladá zamestnankyňa a peknou angličtinou mi oznamuje to, že rúška sa predávajú len obyvateľom Taiwanu, po predložení identifikačnej karty (niečo ako občiansky preukaz). Ak mám na Taiwane trvalý pobyt, tak mám predložiť jeho potvrdenie. Nemám ani jeden z potrebných identifikátorov.

Pýtam sa teda ako môžem zohnať tie rúška. Slečna mi odpovedá, že mám ísť na medzinárodné letisko a tam to vybavím.

V zapätí sa ma však pýta aj to, koľko rúšok potrebujem. Odpovedám protiotázkou a pýtam sa, koľko mi ich môže predať. S úsmevom na tvári/pod rúškom mi hovorí, že taiwanská vláda vydala nariadenie o tom, že každý občan krajiny, si môže kúpiť na jeden týždeň tri kusy jednorazových rúšok. Je to prevencia pred rôznymi špekulantami, ktorí by si chceli nakúpiť veľké zásoby a potom na tom zbohatnúť.

Chytré riešenie, takto sa naozaj dostane každému to čo patrí. Takže sa jej teda poďakujem a chcem odísť. Lenže tá slečna ma zastavila. Hovorí mi, že nemusím ísť do susedného mesta, na letisko, lebo oná má nejaká rúška navyše. Nechce mi ich predať, ale dá mi ich zadarmo.

Keďže som tie rúška neplánoval použiť ja, ale chcel som ich poslať na Slovensko, tak som jej poďakoval a odmietol ich. Nech ich radšej využije ten, komu sa zídu viac. Ja pre seba mám tie, ktoré som si kúpil ešte pred vypuknutím virózy.

Na druhý deň idem k zubárovi. Bol som objednaný, na vyšetrenie. Všetko prebieha tak ako obvykle. Pred zákrokom mi zmerajú teplotu, vydezinfikujem si ruky a už sedím v „horúcom kresle“. Zubár skôr ako začne, so mnou chvíľu komunikuje v priateľskom duchu. Takto sa zhovárame asi päť minút a potom sa púšťa do práce.

Keď skončil, tak sa mi ospravedlnil za to, že ma počas zákroku mučil (torturing). Pred odchodom ma ešte zastavil so slovami:

„Keď si tu bol naposledy, tak si povedal, že nepotrebuješ rúška. Dúfam, že ich nebudeš potrebovať ani v budúcnosti. Ak však áno, tak si zober tieto.“

Podal mi balík jednorazových rúšok a priateľsky sa na mňa usmial. Zaželali sme si príjemný zvyšok dňa, poďakoval som a odišiel preč.

V súvislosti s virózou, ktorá je rozšírená takmer po celom svete, patrí Taiwan medzi tie krajiny, ktoré túto situáciu zvládajú najlepšie. Aj napriek tomu však stále všetci dbajú na prísne pravidlá, ktoré nariadila taiwanská vláda. Momentálne je ostrov pre zahraničných návštevníkov/turistov uzatvorený. Tí čo prišli na Taiwan pred týmto nariadením (aj ja), tu môžu zostať. Keďže mnohé letecké spoločnosti zrušili svoje lety, tak je odlet z ostrova trochu zložitejší. To aj preto, lebo aj ostatné krajiny neprijímajú cudzincov. Ak sa stane, že niekomu na Taiwane skončí platnosť víz (môj prípad) tak môže bezplatne požiadať o ich predĺženie.

Pozdravujem z Taiwanu a želám nám všetkým veľa trpezlivosti a veľa zdravia!

