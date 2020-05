Prečo je Taiwan iný

Každá krajina má niečo jedinečné alebo to, čo sa inde dá vidieť len ojedinele. Ak vôbec.Taiwan nie je výnimkou. Na tomto ostrove som už viac než štyri roky a za tento čas som mal možnosť zažiť a vidieť mnoho.

Niektoré veci som nechápal dlho a iné ma príjemne prekvapili.

Určite je na Taiwane omnoho viac zvláštností, no mne napadli tieto, ktoré opisujem v článku. Ak poznáš nejaké aj ty, tak sem s nimi. Kým tak urobíš, tak si pozri aspoň tieto moje.

1/Smetiari

Domáci obyvatelia sa musia o svoj odpad postarať sami. Preto nie sú na uliciach odpadkové koše a všetko si musím vziať so sebou domov. Pravidelne, každý deň chodí po uliciach smetiarske auto v presný čas. Aby som vedel, že už ide, tak ho prezradí melódia, ktorú stále hrá. Vtedy všetci idú pred svoje obydlia, odhodia smeti do auta je vybavené

2/Balené letáky

Aby sa reklamné brožúry dostali v čo najlepšom stave tam, kam ich treba (mnohokrát aj netreba), tak sa letáky balia do fólie. Aby sa nezašpinili.

3/Fólie

Pri obaloch ešte zostanem. Poznáš to. Kúpiš nový televízor, chladničku alebo akúkoľvek inú elektroniku. Neviem ako ty, ale ja ako prvé stiahnem tú ochrannú fóliu. A Taiwan? Nie, nie. Tí ju tam nechajú, až kým nesplesni. A potom? Kúpia novú fóliu a nalepia ju tam znovu.

4/Jedlo

Toto je kapitola sama o sebe, ale nedá mi nespomenúť smradľavé tofu, ktoré smrdí ako keby roztrhlo niekde v okolí tchora. Chutí to však dobre. Storočné vajce, ktoré vyzerá ako sopeľ zombíka. Taiwan ci sú však posadnutí rôznymi príchuťami. Napríklad čipsy s príchuťou vifonu.

5/Začiatok dňa v práci

V mnohých firmách sa pred začatím práce stretnú kolegovia s nadriadeným. Ten im povie aký je plán práce a keď skončí tak sa vzájomne poklonia. Počas toho sú všetci nastúpení v zástupe ako deti na telesnej výchove.

video //www.youtube.com/embed/DRvgmLLlhp0

6/Oslovenie detí u lekára

V čakárni u lekára sa pacienti oslovujú tak ako aj u nás (pán/pani), ale ako sa oslovia deti? Pred menom sa vždy povie „malý kamarát“.

7/Posielanie peňazí do neba

Jeden z náboženských rituálov je pálenie žltých papierov. To sú peniaze pre neboštíkov. Majú aj rôzne nominálne hodnoty. Pália sa však aj papierové repliky rôznych predmetov, ako napríklad ajfón, bavorák alebo celý dom. Tak sa posiela do neba to, čo zosnulému chýba. Ako zistiť čo im chýba? To čo sa sníva nám žijúcim.

8/Biela pokožka

Ženy sú mnohokrát posadnuté bielou pokožkou a preto sa vyhýbajú priamemu slnečného kontaktu alebo nakupujú rôznu bieliacu kozmetiku.

9/Paličky na jedlo

Nesmú sa zapichovať do jedla (napríklad do ryže). Tak sa zapichujú dymiace tyčinky pre mŕtvych.

10/Seven Eleven

Okrem tohto reťazca sú na Taiwane aj viaceré ďalšie. Preto sú tieto populárne obchodíky takmer na každom rohu. Okrem jedla sa tu dá vybaviť takmer všetko. Platiť šeky, prijímať a odosielať poštu, dobiť kredit… Okrem sobášneho a úmrtného listu zrejme naozaj všetko.

Náboženstvo má v krajine hlboké korene (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

11/Dáždniky

Používajú sa aj keď neprší. Je to ideálne tienidlo počas horúcich slnečných dní. Dáždnik sa však nemá použiť ako dar. To prináša nešťastie.

12/Čína mimo Číny

Oficiálny názov pre Taiwan je Republic of China. Je to iná Čína ako tá, ktorú všetci poznáme (kontinentálna). Tá veľká Čína má oficiálny názov Peoples Republic of China. Mnoho ľudí teda nevie, že na svete sú dve Číny a jedna z nich je na ostrove Taiwan.

13/Tradičná mandarinčina

Taiwan je jedna z posledných krajín (ak nie aj posledná), kde sa stále používa pôvodná, tradičná čínština (mandarinčina) Napríklad v kontinentálnej Číne sa používa zjednodušená čínština.

14/Číslo 4

Znamená nešťastie. Preto sa mnohokrát vynecháva. Napríklad v budove, kde bývam je tretie poschodie a za ním nasleduje piate. Štvrté tam proste nie je. Preskočili ho. Takto to funguje aj vo výťahoch alebo kdekoľvek, kde sa to dá „oklamať“.

15/Najväčšie čínske múzeum

Nie je v pevninskej Číne, ale tu. Taiwan. Najvzácnejšie artefakty sa tu dostali tak, že ich priviezol porazený rival Čiankajšek, keď utekal pred vraždením komunistov po tom, ako prehral s Maocetungom.

16/Zemetrasenia

Taiwan je radený medzi krajiny s najväčším počtom zemetrasení na svete. Našťastie nie všetky je možné aj cítiť. Priemerne je ich denne zhruba päťdesiat (zdroj).

17/Karaoke

Najväčšou zábavou pre Taiwancov je práve spievanie. V každom meste a dedine je mnoho podnikov, kde sa dá prenajať malá miestnosť a tam sa domáci zabávajú pri jedle a pití. Je jedno či to je cez deň alebo v noci, spievať sa musí kedykoľvek. Aj preto má mnoho domácností kvalitnú repro sústavu a mikrofón.

18/Neslušné povedať nie

Domáci neradi hovoria nie. Je jedno o čo ide, no oni veria, že je vždy lepšie odpovedať „možno“ alebo sa hocijako vykrúcať, namiesto toho aby priamo povedali „nie“. To môže byť niekedy dosť mätúce.

19/Čakanie vo frontách

Ak je niekde fronta, tak to znamená, že tam je niečo dobré. Preto tam budú ľudia ochotne stáť aj niekoľko hodín. Tak sa stala populárnou poštová schránka. Po jednom z tajfúnov, ju vykrútilo takmer o 90 stupňov. Ľudia sa s ňou chceli vyfotiť, a preto sa pri nej tvorili dlhodobo veľké zástupy nadšencov.

20/Svadby na cestách a parkoviskách

Nie je nič neobvyklé ak sa na mestskej dvojprúdovke jedna polovica proste obmedzí. Tam sa postaví niečo ako veľký stan a v ňom sa urobí svadobná hostina. To isté sa robí aj na parkoviskách, pred supermarketmi.

Číslo 8 je považované za šťastné (Osem oblúkov mosta) (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

21/90% populácie má problém

V tomto prípade to je problém s krátkozrakosťou. Je teda veľmi výnimočné vidieť nejakého Taiwanca, ktorý nemá ani okuliare ani kontaktné šošovky.

22/Najväčšia tepelná elektráreň na svete

Nachádza sa v strede ostrova a mnohí ju nazývajú ako „hanba životného prostredia“. Za jeden rok sa tu vyprodukuje toľko CO² ako za jeden rok v celom Švajčiarsku.

23/Skrývanie sa pred dažďom

Taiwanci majú neuveriteľnú paniku z dažďa. Okrem toho, že veria v to, že ak zmoknú, tak budú plešatí (to je spojené so znečistením ovzdušia), tak dažďu pripisujú aj mnoho ďalších negatívnych vlastností.

24/Vzťah k cudzincom

Taiwanci sú niekedy priam posadnutí cudzincami. Dokonca to niekedy vyzerá tak, že tu je diskriminácia voči domácim obyvateľom. Sám som to mnohokrát zažil a domáci sa ku mne chovali tak úžasne, ako keby som bol Paľo Habera, keď bol „vo švungu“.

video //www.youtube.com/embed/TwQyg6q6t70

25/Lotéria

Na ostrove je pravidelne bločková lotéria. Každé dva mesiace sa žrebuje a hlavná výhra je niekoľko miliónov taiwanských dolárov. Pravidelne preto zbieram účtenky a kontrolujem. Každý rok som vyhral niekoľkokrát.

26/Oddych

Je známe, že tento národ je veľmi pracovitý. Preto je celkom normálne vidieť cez deň spať ľudí, s čelom na stole, napríklad v 7 eleven. Nie sú to bezdomovci, ale zamestnanci od jednoduchých pozícií až po tých v oblekoch.

27/Školy bez školníka

Deti na základných a stredných školách akosi zodpovedajú za poriadok v škole a jej blízkom okolí. Preto každé ráno, pred vyučovaním napríklad spoločne zametajú, cez obed nosia jedlo z kuchyne a pomáhajú zamestnancom.

28/Zábavné anglické mená

Aby sme si pamätali mená ľudí, tak si Taiwanci vymýšľajú rôzne anglické. Mnohokrát však ide o celkom zaujímavé pokusy. Spoznal som tak napríklad nositeľov mien ako King, Coffee, Circle, Jinglebell, Lion… Stáva sa aj to, že niekoho svoje meno omrzí a zmení si ho. Pravidelne.

29/Šoféri autobusov

Počas nastupovania povedia každému cestujúcemu ďakujem a pozdravia ho. Každému jednému!

30/Kedy sa nemôže oslavovať

Sedem mesiacov po lunárnom novom roku, je sviatok „hladného ducha“. Vtedy by sa nemalo cestovať, robiť oslavy, robiť dôležité rozhodnutia, ženiť sa, kúpať sa v oceáne… Je to sviatok, kedy sa otvoria brány do pekla.

31/Kde sa skrývali piráti

Bol to jeden z taiwanských ostrovov (Penghu). Odtiaľto robili pravidelné výjazdy a atakovali pevninskú Čínu. Dnes je tento ostrov obľúbenou letnou destináciou.

32/Krátke postele

Keďže sú väčšinou Taiwanci nižší, tak som ešte nenašiel posteľ, z ktorej by mi netrčali nohy

Ak si niektoré zo spomínaných bodov poznal už skôr, tak mi daj vedieť, ktoré to boli. Ak ťa Taiwan zaujal, tak si pozri ďalšie informácie tu (klik).

Prajem príjemné dni a veľa pohody!

Aleš