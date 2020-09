Toto rozhodne nechceš mať na svojom tanieri

Nenechaj sa odradiť rečami, že ty sám nič nezmôžeš v porovnaní s miliardami ďalších ľudí, na planéte, ktorí na to kašlú. Nie si sám, je nás viac.

Plasty, Facebook, hip-hop alebo Ronaldo. Čo maju spoločné? Je len málo ľudí na celom svete ktorí by nepoznali aspoň jeden z týchto fenoménov aktuálnej doby. Obávam sa, že jeden z nich je najväčší a je to ten prvý. Znečisťovanie. Žiaľ, aj toto je fenomén dnešného sveta, ktorého súčasťou si chtiac či nechtiac aj ty.

Zavádzaním škodlivých predmetov (environmentálne závadné) do životného prostredia si zhoršujeme vlastnú budúcnosť. Doba, pokiaľ to bude ešte únosné, je každým dňom čoraz kratšia.

Plasty sa nachádzajú takmer všade. V najhlbších častiach svetových oceánov, na odľahlých a neobývaných miestach, v pôde, vo vode… Ďalšie znepokojenie priniesli vedci s tvrdením, že mikro plasty boli nájdené už aj v potravinách, ktoré konzumujeme my, ľudia. Vieš čo si dnes jedol? Najčistejšie miesto na našej planéte je Antarktída. Dokedy? Vzorky roztopeného ľadu odhalili ďalší dôvod na rozhorčenie. Mikro plasty sa našli už aj tam.

Drobné kúsky a úlomky napríklad aj z tvojho oblečenia sa dostávajú používaním do vody a pôdy. Odtiaľ to je už len krátka cesta k tomu, aby sa dostali aj na tvoj tanier.

Znečisťovanie prostredia sa týka takmer všetkého okolo nás. Vzduch, ktorý dýchaš, vodu ktorú piješ, jedlo ktoré ješ, výhľad ktorý máš pred sebou. Toto sú tie najznámejšie faktory súčasnej doby. Ak žiješ v meste, tak to máš ešte o poznanie horšie. Svetelný a zvukový smog sú dennou raritou každého obyvateľa tvojho mesta. Čím je väčšie, tým je situácia horšia.

Každoročné štatistiky hovoria v neprospech prírody a teda aj ľudí zároveň. Kým v roku 1950 nebol v oceáne ani jeden kilogram plastov, tak toto číslo začalo postupne a čoraz rýchlejšie stúpať. Koncom roku 2015 sa odhadovalo vo svetových oceánoch 350 miliónov ton odpadu. Z tohto strašidelného čísla, ktoré by vyzeralo lepšie, ak by bolo rozpočtom Slovenska na spomínaný rok, sa zrecyklovalo len 9%. Vo voľnej prírode sa plasty rozkladajú od 400 do 600 rokov. Čo tak tomu výrazne pomôcť?

Ak ti pri tom všetkom stúpol tlak alebo klesol apetít na ďalšie jedlo, tak môžeš prispieť k dobrej veci aj ty! Zodpovedným správaním tak dokážeš pomôcť nie len planéte a jej krehkému ekosystému, ale aj sebe. Kúpou výrobkov, ktoré sú životnému prostrediu nezávadné tak podporíš ozdravenie globálneho systému.

Nenechaj sa odradiť rečami, že ty sám nič nezmôžeš v porovnaní s miliardami ďalších ľudí, na planéte, ktorí na to kašlú. Nie si sám, je nás viac a spolu toho urobíme ešte viac. Tie najväčšie veci sa mnohokrát začínajú tým najmenším krokom. Ak ho urobí každý zodpovedne sám za seba, tak sa posunieme omnoho viac ako keby sme mali o tom len rozprávať s pohárom koly v ruke.

Dnes už je skvelé aj to, že môžeš priamo zasiahnuť do toho, aký postoj k planéte zaujmeš. Moderné spoločnosti ponúkajú svoj tovar, ktorý neobsahuje žiadne mikro plasty. Takisto aj obalová kvalita spĺňa tie najprísnejšie kritéria. Produkty sú vyrobené z materiálov, ktoré sa v prírode ľahko rozložia. Nečerpajú sa z neobnoviteľných zdrojov, ale z tých, ktoré sú nahraditeľné. Oni už svoju časť práce začali. Pridáš sa k ním aj ty?

Odpad okolo nás je čoraz častejší a zreteľnejší. Samozrejme, môžem sa tváriť, že ho nevidím alebo sa ma absolútne netýka. Blbosť! To, že som tie smeti na zem neodhodil, neznamená, že s tým nemôžem nič urobiť. Áno, ten bordel nie je môj, ale planéta, na ktorej žijem je aj moja. Je naša, je všetkých a práve preto sa o ňu treba starať. Ona nám toho dáva dosť. Viac než dosť a dlhodobo, takže je to je akési minimum, čo pre ňu môžem na oplátku urobiť aj ja. Tak prečo nie?

Týka sa to nás všetkých. Ak máš stále pocit, že sa ťa to aj tak netýka, tak mi napadá ďalšia možnosť. Dnes je celkom štýlové, ak niekto ide vyzbierať odpadky do prírody a potom si s tou kopou bordelu urobí fotku, ktorú nahrá na niektorú zo sociálnych sietí. Okrem toho, že tak vyčistí svoje okolie, tak mu trochu narastú aj internetové svaly. Je mnoho ľudí, ktorí to robia aj bez toho, aby to šírili týmto spôsobom, ale budiž. Hlavne, že sa pomôže planéte.

Určite nechceš ani ty, aby si o niekoľko rokov z dovolenky pri mori priniesol fotky, na ktorých sa opaľuješ vedľa kopy smetí. Takisto nie je moc atraktívna ani predstava toho, že na svojom tanieri budeš mať síce pekne naaranžované lakocinky, ktoré však budú plné plastov alebo podobného sajrajtu.

Raz som videl jedného chlapíka ako odhodil plastovú fľašu do rieky. Spýtal som sa ho, prečo to urobil. Veď ju mohol hodiť do smetného koša obďaleč. Dodal som aj to, že ak nezáleží na tom jemu, ako vyzerá planéta, tak by mal myslieť aspoň na svojho vnuka. Toho mal vedľa seba. Spýtal som sa ho, či mu nezáleží na tom, či jeho potomkovia budú žiť po uši v odpadkoch, ktoré sme vyprodukovali aj my?

Jeho odpoveď hovorí za všetko. Zmohol sa len na „už je aj tak neskoro“. Záver si vyvoď sám. Kľudne si na to nechaj čas, ak ho potrebuješ. Hlavne popremýšľaj.

