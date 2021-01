Ostrov kam nechodí veľa turistov

V decembri uplynulého roka som dostal nápad, ktorý mi hneď zaplnil viacero voľných okienok v kalendári. Keď som bol na Slovensku, tak som sa rád zúčastňoval prezentácií a prednášok od ľudí, ktorí cestovali po svete a boli ochotní

Už tomu bude takmer jeden rok, čo cestovanie dostalo stopku. Globálna situácia stále nie je priaznivá pre mnohých. Práve turizmus je jedno z odvetví, ktoré pandémiou trpí dosť výrazne. Nie vždy to však musí byť pre všetkých, ktorí radi objavujú nové destinácie, utrpenie.

Svet sa presunul do online priestoru a myslím si, že máme dve možnosti. Buď sa budeme sťažovať, plakať a nariekať aké to je všetko na prd alebo z toho niečo aj vyťažíme. Beriem druhú možnosť.

Východné pobrežie okolo mesta Hualien (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Samozrejme aj ja by som už niekam rád išiel a vrátil sa k mojej predošlej práci. No nedá sa. Namiesto vyplakávania sa radšej snažím o to, aby som jednak prežil toto obdobie s čo najmenšími ujmami (najmä psychické) a takisto aby ma to o niečo obohatilo. Nepochybne aj ja mám nejedenkrát slabšie chvíle. Treba sa aj opustiť. Nie však pričasto. To je až nebezpečné.

Medzi moje pravidelné aktivity tak prišlo dopĺňanie nových informácií a opakovanie tých predošlých. Plánovanie toho, čo budem robiť, keď to bude zasa možné a rekapitulovanie toho, aké to bolo, keď sa to ešte dalo.

Aj cestovanie sa prenieslo do online priestoru. Preto je teraz akési jednoduchšie získať viacero poznatkov a pripraviť sa tak na cesty, ktoré chcem v budúcnosti absolvovať. Rád sa však vždy podelím aj o svoje osobné skúsenosti a príhody, ktoré som zažil na svojich predošlých cestách.

Je veľa spôsobov, ako sa to dá. Internet je takmer nekonečný priestor na to, kde sa dá vyblázniť s kreativitou alebo čímkoľvek iným. Nebudem sa zmieňovať o tienistých stránkach, či temných nástrahách, tohto virtuálneho priestoru. To nech si vezme na starosť radšej niekto iný.

Čajové polia v južnej časti ostrova (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

V decembri uplynulého roka som dostal nápad, ktorý mi hneď zaplnil viacero voľných okienok v kalendári. Keď som bol na Slovensku, tak som sa rád zúčastňoval prezentácií a prednášok od ľudí, ktorí cestovali po svete a boli ochotní sa o svoje skúsenosti podeliť. Neskôr som sa jedným z nich stal aj ja a takisto som zdieľal s ľuďmi to, čo sa mi na cestách pritrafilo. Tu, na Taiwane som párkrát rozprával pre deti, zo základných škôl. Dlhšiu dobu však už nič nového nebolo, a preto som sa veľmi potešil tomu, že som mohol znovu rozprávať o cestách.

Univerzitná knižnica v Taipei (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Oslovil som organizátora najväčšieho českého cestovateľského festivalu „Kolem světa“. Vymenili sme si niekoľko informácií a vec bola dohodnutá. Krajina, či ostrov, o ktorom rozprávam po dlhej dobe je tá, ktorá sa mi stala novým domovom. Taiwan. Počas prednášky som tak hovoril o tom, aký je život na tomto malom ostrove, ako sa mi tu žije ako cudzincovi, čo je tu pekné, čo mám rád, čo sa mi páči alebo čo ani nie. Spomenul som aj to čoho sa tu bojím alebo na čo sa teším.

Národné divadlo (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Takmer hodinu a pol dlhý záznam so všetkým, čo mi vtedy napadlo, si môžeš vypočuť aj ty. V spolupráci práve s festivalom Kolem světa, som vytvoril zvukový záznam z tohto podujatia. Po ňom nasleduje otvorená debata s účastníkmi online prednášky, ktorí sa prostredníctvom chatu pýtali na to, čo ich zaujímalo alebo sa chceli ešte dozvedieť. Ostrov Taiwan sa tak stal prvou destináciou zo série online prednášok, ktoré absolvujem v nasledujúcich mesiacoch. Aj vďaka výdobytkom aktuálnej doby si tak môžeš zacestovať kamkoľvek aj ty. Stačí sa naladiť na tú správnu vlnovú dĺžku.

video //www.youtube.com/embed/rG0OdvicWnI

V januárovej časti festivalu ma čaká ďalšia prednáška. Tentokrát to nebude ostrov alebo len jedna krajina. Budú hneď dve. Podelím sa o svoje zážitky zo zamrznutých kráľovstiev. Nórsko a Rusko, kde som naháňal polárnu žiaru, kosatky a absolvoval Transsibírsku magistrálu. To všetko a ešte omnoho viac si budeš môcť vypočuť už čoskoro. Tak teda sleduj aj naďalej a maj pekné dni!

A nech sa darí!

Aleš