Čína, Hongkong, Macao. Príbehy z ciest

Dnes to bude aj o tom, ako sa stal prezidentom USA čínsky farmár, prečo je Čína tou najkontroverznejšou krajinou, ako ma vyhodili zo Zakázaného mesta a ešte viac

Čína, Hongkong alebo Macao? Ktorá to bude teraz? Všetky tri!

Do tretice všetko dobré. Teda tak sa to aspoň predsa hovorí. Funguje to vlastne? Neviem. Nevadí. Poďme k téme. Začalo to Taiwanom, potom Nórsko+Rusko, no a teraz konečne prichádzam k tej trojke. Nie švédskej. O takých veciach nepíšem.

V poradí na tretej prednáške rozprávam znovu aj ja. Tentokrát to vypálilo tak, že hovorímť niečo viac, zo svojich ciest po Číne. Plus tie ďalšie spomínané dve krajiny.

V tejto krajine som už bol viackrát, no z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu som sa domnieval, že nebudem mať toho veľa na rozprávanie. Aby som neskončil skôr ako začnem, tak som k Číne prihodil ešte aj Hongkong a Macao. To by malo stačiť.

Záhrada v meste Suzhou (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Večerný Šanghaj (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Keďže som stále na Taiwane a festival (pre ktorý som rozprával prednášku online) sa riadi Českým (a teda aj slovenským) časom. Tak som si znovu privstal, aby som mohol o tretej ráno aspoň predstierať (v tom horšom prípade), že som fit a pripravený. Našťastie bolo všetko OK a s chuťou som sa pustil do rozprávania.

V tomto virtuálnom cestovaní rozprávam najmä o tom, čo sa mi prihodilo zaujímavé na cestách alebo to, čo mi prišlo atraktívne od domácich obyvateľov. Pravidelne sa ich vypytujem na všetkých svojich cestách a zisťujem tak to, čo nie je ani na všemocných internetoch. V prednáške je veľa fotografií a plus aj nejaké príhody, ktoré som síce ja priamo nezažil, no páčili sa mi a zapamätal som si ich.

Hongkong, krajina mrakodrapov (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Ranné cvičenie na sídlisku (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Takto rozprávam napríklad o tom, ako sa stal prezidentom USA čínsky farmár, prečo je Čína tou najkontroverznejšou krajinou, ako ma vyhodili zo Zakázaného mesta, ako sa cestuje vlakom tretej triedy. Hovorím aj o tom, prečo ma mali v Šanghaji za zlodeja alebo akú múdrosť mi povedala moja kamarátka z Tibetu.

V Hongkongu hovorím zas o tom, ako sa žije domácim v tomto ľudskom mravenisku. Dávam však aj tipy na to ako rozoznať masážny salón, kde je len masáž alebo ten kde je masáž so známym „happy endom“. No a na záver je Macao s jeho gamblerskou aktivitou a portugalskou minulosťou.

Portugalský odkaz v Macau (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Staré Macao (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Počas prednášky tak cestujeme ultramodernými mestami, vidiekom, históriou, ale aj budúcnosťou. Za tak krátky čas sa nedá povedať všetko, no niečo predsa. A to niečo si môžeš aspoň vypočuť. Zvukový záznam z prednášky je dostupný bezplatne. Tak si klikni a možno tak nájdeš o jeden dôvod navyše aj ty, prečo sa vybrať práve do niektorej z týchto troch krajín. Keď to bude samozrejme možné.

Samozrejme toho hovorím omnoho viac. Nakoniec sa celá prednáška natiahla až na neuveriteľné 3 hodiny, spolu s diskusiou na záver. Prajem príjemné počúvanie a možno sa dozvieš aj to, o čom budú ďalšie prednášky.

Ďalšie fotografie z treku k zatopenému lesu nájdeš v kompletnej galérii, na mojom blogu o cestovaní photoandtraveling.com

Maj príjemné dni aj ty!

Aleš