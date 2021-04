Nový Zéland. Príbehy z ciest

Hovorím o tom ako sa ku mne správali domáci obyvatelia, čo som s nimi zažil, čo mi ukázali alebo čo mi radšej preplánovali. Stopovanie krajinou a ekonomická cesta na tri týždne

Nový Zéland je program poznačený v mojom kalendári. Ďalší mesiac a spolu s ním je ďalšia prednáška. Tentokrát to je niečo z ďalšieho kontinentu. Berieme teda virtuálne kufre a odlietame do Oceánie. Štvrtá prednáška na online festivale je z krajiny, o ktorej som dlho sníval nie len ja, ale verím tomu, že o nej snívali mnohí ďalší. Nový Zéland je destinácia, kam sa nechodí každý týždeň, ako na záhradku k babke.

Predošlé rozprávania boli z Ázie a Európy. Aj preto teraz meníme pomyselný kurz a mierime na opačnú stranu planéty.

Cape Reinga (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Polostrov Coromandel (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Nový Zéland je jedna z najvzdialenejších lokalít, ktorá je cestovateľským magnetom pre mnohých. Aj ja som bol jeden z nich. Po tom, ako som sa odtiaľ vrátil som sa neubránil pocitom, že sa tam už možno nikdy viac nedostanem. Práve pre tú obrovskú vzdialenosť. Samozrejme, že keď sa chce tak sa dá všetko, no snáď chápeš ako to myslím.

To, o čom som sa neodvážil ani snívať, sa stáva realitou a ja pristávam v Aucklande po druhýkrát, necelé dva mesiace po tom, čom som odtiaľ odletel. Ako je to možné? Aj to hovorím počas prednášky. Rozprávam o svojich cestách po severnom ostrove. Keďže Nový Zéland patrí medzi krajiny, kde so slovenským platom to je trochu ekonomicky náročnejšie, tak som takmer celú cestu stopoval.

Jaskyňa Waipu (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Kolónia divých vtákov (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Práve vďaka tomu som sa stal účastníkom skvelých momentov a zážitkov. Hovorím o tom ako sa ku mne správali domáci obyvatelia, čo som s nimi zažil, čo mi ukázali alebo čo mi radšej preplánovali.

Hovorím aj o tom ako takúto cestu naplánovať ekonomicky alebo ako sa pripraviť, či vyhľadať miesta na fotografovanie. Veľký okruh severným ostrovom v ultra ekonomickom štýle sa niekomu môže zdať ako „cez čiaru“, no ja som ani jedenkrát neoľutoval svoje rozhodnutie. Spolu s mnohými fotografiami a viacerými zážitkami tak predstavujem Nový Zéland tím, čo o ňom snívajú a takisto vybavujem spomienky tím, čo tam boli a s láskou v srdci na túto krajinu spomínajú.

Opustená pláž (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Cape Egmont (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Oceánia bola pre mňa opäť celkom nová skúsenosť. Nová kultúra, nové poznatky, nové stretnutia, noví ľudia… Celkom iný svet. Už ani neviem koľký, počas toho ako som sa rozhodol objavovať túto planétu. Ak sa aj ty chceš aspoň takto virtuálne tele portovať do ďalekej zélandskej kultúry, tak si vypočuj audio záznam, kde ti toho poviem ešte viac.

Maj príjemné dni aj ty!

Aleš