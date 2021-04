Prekvitá aj vďaka lesom a horám, kde rastú vzácne cédrové stromy. Práve to je komodita, ktorá sa spracováva na tomto mieste už po viaceré desaťročia

Rezbárstvo na Taiwane má bohatú históriu. Aj pretom, som sa dnes vybral do malého rodinného podniku, ktorý spracováva drevo. Som stále na Taiwane, v meste Tainan, na juhu ostrova. Ideme tu spolu s Evonne, aby mi preložila to, čo bude treba. Čiže všetko.

Táto krajina je známa aj vďaka svojim horám a lesom, kde rastú vzácne cédrové stromy. No a to je práve komodita, ktorá sa spracováva na tomto mieste už po dlhé roky. Trojgeneračná firma vyrába svoje produkty najmä na zákazku, pre posvätné účely.

video //www.youtube.com/embed/svJaGZHlLik

Náboženstvo v Tainane má hlboké korene a silnú tradíciu. Sviatky a rôzne oslavy s ním spojené si vyžadujú mnoho príprav. Tu, vo fabrike na spracúvanie dreva to veľmi dobre vedia, a preto tu od začiatku vyrábajú len tie najkvalitnejšie výrobky.

Napílené drevo z lesov putuje hneď ďalej. Veľké a surové kusy sa najskôr nechajú poriadne vysušiť, aby sa tento materiál neskôr samovoľne nezačal deformovať. Ďalej sa narežú menšie pláty dosák a z nich sa neskôr ručne opracovávajú výrobky do finálnej podoby.

Ručná práca s drevom (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Kým sa však stane kus dreva nejakým predmetom, musí prejsť celkom dlhý čas. Najmä kvôli tomu, že ide o ručnú prácu, sa táto doba pravidelne natiahne na niekoľko mesiacov. Nie je nič nezvyčajné, ak sa niektoré výrobky rodia aj viac než rok.

Precíznosť práce je jednou zo zásad tejto továrne. Pán Wang Zheng Xiong (Uanng Dženg šiong), ktorý donedávna tomuto miestu šéfoval, nám s hrdosťou prezrádza, že v jeho výrobkoch sa nenachádzajú žiadne klince. Všetko je zmontované tak, aby to držalo pevne pohromade. Tento spôsob sa naučil od zakladateľa firmy a svojho otca zároveň. Dnes už tu ani on oficiálne nepracuje. Chodí tu najmä pre radosť a aby stále pomáhal svojmu synovi, ktorému prednedávnom odovzdal podnik.

Hotový výrobok (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

V továrni majú všetci svoju prácu dobre rozdelenú. Každý vie čo má presne robiť. Skôr ako sa niečo začne do dreva vyrezávať, musí sa na materiál presne obkresliť požadovaný tvar. Ten sa z vystrihnutého papierového výtlačku takto premiestni na drevo. Na odstránenie väčších kusov nežiadúceho materiálu sa používajú elektrické stroje. No a potom už na rad prichádza práca „zlatých ručičiek“.

Najviac ma však zaujímajú tie miesta, v továrni, kde sa do dreva vyrezávajú mnohé detaily. Tu sa takpovediac naozaj čaruje. Tu vidím to pravé a tradičné rezbárstvo na Taiwane!

Výroba malej stoličky (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Medzi najdôležitejšie výrobky, ktoré sa pod touto strechou vyrábajú, patria najmä stoličky a kreslá pre náboženské oslavy. Na ne sa umiestňujú sochy s podobizňou Bohov alebo svätých. S nimi sa potom robia pochody a rituály, ktoré sa takmer ničím nelíšia od toho, ako sa to robilo v dávnej minulosti. Práve preto, že ide o veľkú a vzácnu udalosť, musia byť tieto predmety takmer dokonalé. Stačí jeden pohľad na takýto výrobok a je mi jasné, že kritéria sa síce plnia ťažko, no dá sa to. Každý predmet je priam oslavou rezbárskeho umenia. Život, ktorý bol prírode vzatý, aby sa neskôr premenil na niečo celkom iné, no stále však na niečo impozantné, na niečo čo ľudia aj dnes stále obdivujú.

Rezbárstvo na Taiwane (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Výrobky z dielne Yong Čuaj sú po celej krajine. Jedna takéto kreslo pre sochu Budhu, vydrží aj 10 rokov bez hocijakej dodatočnej opravy.

Tak ako ja, tak aj mnoho iných ľudí sa rado príde niekedy pozrieť na to, ako sa zo surového dreva vyrábajú rôzne predmety. Preto sa tu pravidelne zastavujú návštevníci, ktorí prišli do Tainanu. Okrem tradičného remesla sa tak môžu nabažiť aj krásnej vône, ktorá je typická práve pre cédrové drevo.

V ázijskej kultúre sa výberu mena vždy pripisuje dôležitý význam. Preklad názvu továrne má takisto svoje posolstvo. Skladá sa z troch slov a odkazuje „odovzdanie tradícií pre ďalšie generácie“.

Posolstvo, s ktorým bola táto firma založená sa teda zatiaľ napĺňa do bodky. Verím, že tomu tak bude aj naďalej a prajem všetkým len to najlepšie!

Detaily, detaily, detaily (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

