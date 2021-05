Tonga. Príbehy z ciest

Žiadna elektrina, žiadna telka, internet, bankomat, obchod, cesty, autá, hostel... Nič z toho, čo považujeme za bežné alebo dokonca samozrejmé vo svojich životoch, v 21vom storočí

Tonga bola pre mňa nepoznanou destináciou. Asi nikdy som o nej nepočul. Ak áno, tak si to vôbec nepamätám. Keď sa tak nad tým teraz zamyslím, tak možno aj preto som tam zažil to, na čo nezabudnem do konca svojho života. Mne to dáva celkom zmysel, ale možno sa mýlim. Neviem, je to asi jedno.

Končil som svoju druhú cestu po Novom Zélande a mal som niekoľko týždňov čas na to, kým som sa mal presunúť do ďalšej destinácie. O Oceánii som sníval dlho. Už ako malý chlapec. Tak prečo teda nevyužiť to, že som tak blízko svojich snov a prečo sa tu nepomotať trochu dlhšie? Jasné, mám plán a ním je Tonga!

Ostrov na ktorom som "stroskotal" (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Na južnej pologuli je práve obdobie dažďov a to ma „prinútilo“ opustiť hlavný ostrov Tongatapu. Preto sa plavím viac než desať hodín loďou na sever. Bližšie k rovníku. Tam by malo byť počasie výrazne lepšie. Plaviť sa šírim oceánom vo mne vyvoláva pocity ako u námorníkoch, ktorí mali takýto pohľad, keď objavovali nový svet, stovky rokov dozadu. Teda to si aspoň myslím, no či to tak naozaj niekedy bolo sa nikdy nedozviem. Nech. Je to aj tak príjemná predstava.

Poznáš to. Máš plán a… A realita je nakoniec totálne, ale úplne že diametrálne odlišná od toho, čo si si v tej svojej makovici predstavoval. Presne to sa stalo aj mne. Zrejme som podľahol tej obrovskej eufórii, z plavby na oceáne alebo ktovie čo iné. Koniec koncov, začiatok začiatkov, je to celkom jedno.

Prejsť okolo ostrova trvalo 2 hodiny pešo (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Podstatné je to, že som si poplietol ostrovy a vystúpil som tam, kde som musel čakať na ďalšiu loď týždeň.

Žiadna elektrina, žiadna telka, internet, bankomat, obchod, cesty, autá, hostel… Proste nie je tam nič z toho, čo považujeme za bežné alebo dokonca samozrejmé vo svojich životoch, v 21vom storočí. Tu sa čas meria celkom inak kamarát. Vitaj na ostrove Ha’afeva, ktorého populácia je okolo 260 ľudí a niektorí z nich nikdy pred tým v živote nevideli belocha.

Deti v škole (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Aké to tam bolo? Aké bolo stretnutie s ľuďmi, ktorých predkovia boli kanibali a kde sa o mňa postarali ako o svojho strateného syna? Na jeden článok je toho príliš veľa. Preto som viac porozprával v prednáške, ktorá bola online. Ak si ju nestihol, tak mám pre teba aspoň záznam a môžeš si tak vypočuť toho ešte viac.

V poradí už piata beseda o zážitkoch z mojich ciest bola z Kráľovstva Tonga. Krajina, ktorá je od Slovenska vzdialená viac než 16 tisíc kilometrov! Hovorím o viacerých zážitkoch.

Krajina medzi nebom a zemou (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Čakajú na teba príhody o kanibalizme, ako si pripraviť čo najchutnejšie psa, ako som sa nestretol s kráľom Tongy, ale cestoval s nórskym princom. Prečo som mal stretnutie s ministrom školstva. Čo všetko som sa naučil od domorodcov a prečo som odtiaľ odchádzal so slzami stekajúcimi po lícach. Ako som tam našiel svojho malého anjela, aký tam bol deň v škole, prečo som sa tam chcel oženiť a prečo to boli moje najkrajšie dni v živote.

To všetko a zrejme aj niečo navyše si vypočuj zo záznamu. Okrem toho, že sa tak dozvieš viac o krajine, kam sa často nechodí, mi tak pomôžeš a podporíš ma na mojich cestách a práci zároveň.

Dobré ráno Tonga (photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Ak ťa Tonga a moje cesty krajinou zaujali ešte viac, tak som napísal niekoľko článkov. Spomínam tam ďalšie dni a príhody, ktoré som zažil počas tohto dobrodružstva. Ľahko sa k ním dostaneš. Nájdeš ic na mojom blogu o cestovaní photoandtraveling.com a toto sú oni:

1. Vysvetlenie

2. Výlet k susedom

3. Škola

4. Pohotovosť

5. Ako chutí ľudské a psie mäso

6. Ako plávať so žralokom

Maj príjemné dni aj ty!

Aleš