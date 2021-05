Ako vznikol čínsky horoskop a prečo mačky nemajú rady myši

Keď videli aká silná je konkurencia, na pretekoch, ktoré zaručovali postup na čínsky horoskop, dali hlavy dokopy a dumali ako uspieť

Čínsky horoskop je skvelá legenda. Pravidelne na svojich cestách rozprávam ľuďom rôzne historky alebo zaujímavosti, ktoré som sa dozvedel v danej krajine. Najčastejšie sa k ním dostanem tak, že popri tom ako „spovedám“ domácich obyvateľov, tak sa nejako zamotáme a príde aj na to, čo som vlastne ani netušil. Potom tieto nové poznatky s radosťou rozprávam tím, čo so mnou cestujú.

Keď sme v Číne tak vedie jedna príhoda. Tá zatiaľ zaujala asi každého, komu som ju rozprával. Keďže som dlho nikam necestoval a akosi mi to už chýba, tak túto historku poviem tebe. Ťažko povedať, do akej miery je to skutočnosť a koľko je na tom príbehu vymyslené. Vlastne, je to celkom fuk.

Iste si už aj ty, čo to počul o tom, že v tej ďalekej Číne majú svoj vlastný horoskop. Majú tu aj ten klasický, ktorý je populárnejší aj u nás, no zostanem pri tom čínskom. Zamyslel si sa niekedy nad tým ako to celé vlastne vzniklo? Prečo sa čínsky horoskop skladá so zvierat, ktoré z nich má najvýznamnejšie postavenie atď., atď.? Nó, mám dobrú správu. Dnes sa to konečne dozvieš.

Takže poďme teda dozadu. Ťažko presne povedať koľko rokov naspäť, lebo v tom sa ani samotní Číňania nevedia dohodnúť. Celkom iste to je niekoľko stoviek rokov pred tým ako sa začal rátať náš letopočet. Veď hovorím, je to dosť dlhá doba. Aby to bolo jednoduchšie, skús si teda predstaviť vtedajšiu Čínu. Nie tú dnešnú, kde máš pocit, akoby tam preskočili aspoň jedno storočie dopredu. Dohodnime sa, že sa vrátime v čase, zhruba takých 250 rokov pred našim letopočtom. Nastavme sa teda na toto obdobie.

Život v krajine bol jednoduchý. Ľudia sa najmä starali o svoje políčka a dobytok. Už vtedy tam mali veľké mestá, no stále boli jednoduché. Každý poznal nanajvýš svojich susedov v blízkom okolí a bolo to každému fuk. Bol predsa rok 250 pred našim letopočtom. Aj napriek tomu, že ľudia mali (zrejme) menej starostí ako teraz (aký si kúpiť telefón, obal na telefón, aké aplikácie si doň stiahnuť…), aj tak tu bolo niečo, čo mali spoločné.

Často sa stávalo to, že proste zabudli aký je mesiac, aký je aktuálny rok alebo koľko majú ľudia vlastne rokov. Mali však múdreho cisára, ktorý bol len kúsoček, takmer na dosah od Boha. Jeho múdrosť bola taká obrovská, že ani hranice krajiny by ju nepojali. Preto teda za ním išli s prosbou o to, aby im pomohol s touto prekérnou situáciou.

Tento náš cisár si žiadosť vypočul a zadumal sa nad tým. Nejaký čas len chodil okolo paláca a naťahoval si svoje dlhé fúzy, ako znak hlbokého premýšľania. Po krátkom čase prišiel s odpoveďou. Nejako cítil, že ľudia sú so zvieratami v dobrom vzťahu. Akosi si rozumejú a vzájomne si pomáhajú. Proste, majú sa radi a sú dobrí kamaráti. Preto sa rozhodol pomenovať každý rok podľa iného zvieraťa. Dvanásť ročný cyklus mal byť dostatočne jednoducho zapamätateľný pre každého. Malo to však malý háčik. Bolo tam viac zvierat ako spomínaných dvanásť. Takže ktoré vybrať tak, aby to bolo pre všetkých spravodlivé?

Tu začína hlavná zápletka. Cisár sa rozhodol, že usporiada preteky. Síce bez hostesiek, chlebíčkov a kamier, tak ako sa to robí v dnešných dobrých časoch, ale usporiadal. Česť jeho pamiatke. Poďme naspäť k téme.

Preto teda povedal, že to zviera, ktoré príde do cieľa prvé, bude jednak prvým zvieraťom v horoskope, a jednak bude považované aj za to najlepšie. Čínsky horoskop tak mal nadobudnúť reálne kontúry. Celkovo prvých dvanásť zvierat, ktoré prebehnú cieľom tak, ako Sagan na Tour de France, sa nedostanú na pódium, ale do horoskopu. Keď sa táto udalosť oznámila na verejnosti, tak všetky zvieratá boli nadšené ako slovenský divák po výhre našich hokejistov nad Ruskom. Každé jedno sa už videlo ako bude na „súpiske“ pre čínsky kalendár.

Teraz ideme zápletku rozšíriť o druhé dejstvo, tak aby si nebol z toho zmätený. V tom čase boli myš/potkan a mačka skutočne veľmi dobrými priateľmi. Všetko robili spolu. Jedli, spali, cestovali… No proste išli, ako cez kopirák. Boli však aj dosť rafinovaní. Keď videli aká silná je konkurencia, na pretekoch, ktoré zaručovali postup na čínsky horoskop, tak dali hlavy dokopy a dumali ako byť úspešní. Prišli s nápadom osloviť býka. Chceli ho vzať spolu do svojho tímu. Býk mal byť teda akousi jednotkou tohto myšaco-mačacieho draftu. Býk dlho neotáľal a na lukratívnu ponuku pristál.

V ten veľký deň, keď sa konali preteky sa stala zrada. Velezrada! Myš sa zobudila skôr ako mačka. Potichučky sa vyparila z ich spoločného brlohu a odišla sama na preteky (tu zisťujeme prečo mačky radi spia). Ešte pred svitaním táto naša myš vyhľadala byvola a povedala mu, že mačke sa pretekať nechce. Radšej si dlhšie pospí.

Keď sa odštartovali preteky, všetky zvieratá sa rozbehli ako najrýchlejšie a najlepšie vedeli. Nie všetky sa vybrali správnym smerom. Preto predsa nie sú v horoskope. Býk bol jeden z tých, ktorý išiel správnym smerom. Možno aj vďaka tomu, že ho navigovala myš na jeho chrbte. Záznam z pretekov spomína aj udatného zajaca, ktorý skákal vpred ako by mu išlo o holý život. Had sa plazil tiež rýchlejšie ako inokedy. Niektoré zvieratá však boli príliš pomalé. Nedalo sa na ne pozerať, a preto boli z pretekov vylúčené. Takýto osud postihol napríklad korytnačku.

Cisár stál pri cieľovej páske a netrpezlivo vyčkával, ktoré zviera príde ako prvé, no takisto sa nevedel dočkať aj toho, ktorá dvanástka roka vyskladá čínsky kalendár. V diaľke už bolo vidieť kúdol rozvíreného prachu. Zvieratá sa blížili a cisár nedočkavo prešľapoval z nohy na nohu. Pre ten zvírený prach nebolo vôbec vidieť, ktoré zo zvierat vedie pelotón.

Tu zvyčajne svojim klientom, ktorých sprevádzam, poviem nejakú kravinu na uvoľnenie, lebo na ich tvárach tiež vidím, že aj oni sú nedočkaví, ako sám cisár. Poďme však naspäť na preteky.

Tesne pred cieľovou páskou sa z toho prachu dali identifikovať črty veľkého zvieraťa. Lenže stalo sa niečo čo všetkých prekvapilo. Býkov navigátor, ten istý čo ráno nezobudil mačku, sa poľahky odrazil z krku svojho nosiča a prišiel do cieľa ako prvý! Za ním bol teda v tesnom závese práve býk. Hneď po ňom prešiel tiger (predsa len býk je v prírode často naháňaný nejakou šelmou).

V tom sa zvíril prach celkom inak a z oblohy sa zniesol drak. Lenže skôr ako preletel cez cieľovú líniu, preskackal okolo neho malý zajac a tým si uchmatol štvrté miesto (drak mal zrejme ťažké pristátie). Keď si to konečne drak uvedomil, tak zrýchli svoje tempo, aby mu neušlo aspoň piate miesto v horoskope. Netrvalo to dlho a po prvej päťke sa rýchlo dostavili kôň, ovca, opica, kohút a pes. Lenže aby mali preteky stále svoj náboj atraktivity, tak skôr ako táto spomínaná pätica prešla cieľom, si pre svoje šieste miesto doplazil had.

Všetko už nasvedčovalo tomu, že je koniec pretekov. Avšak chýbalo ešte obsadenie posledného miesta, aby bol čínsky horoskop kompletný. Zvieratá, ktoré už boli v cieli, netrpezlivo čakali na to, kto to bude. Po chvíli všetci spoznali zvuk, ktorý im bol tak dobre známy. Do cieľa prišlo upotené a takmer na smrť unavené prasa. Všetci sa čudovali, prečo toto lenivé zviera vlastne začalo preteky. Keď konečne prasa opäť lapilo dych, tak im túto otázku zodpovedalo. Myslelo si, že keď ide o veľké preteky, tak tam bude aj veľa chutného jedla pre víťaza. No a takto nám teda vzišlo celkové poradie pretekov, ktoré platí až do dnes.

Príbeh však ešte nekončí. Slávnostné odovzdávanie cien malo jednu nepríjemnosť. Prišla mačka. Hmm, veruže bola nahnevaná ako nikdy pred tým. Hneď jej bolo jasné, že sa už nedostane do horoskopu. Keď zbadala myš so zlatou medailou okolo krku, hneď sa za ňou rozbehla. Myši to rýchlo došlo, že je zle, dala sa na útek a skryla sa do prvej diery, ktorú zbadala. Od toho dňa už mačka a myš nikdy neboli priateľmi.

Z tohto príbehu vyplýva, že myš sa dostala k triumfu svojou rafinovanosťou/podrazom. Lenže to by sme asi nemohli byť v Číne, aby sa nestali aj ďalšie nekalosti. Preto sú tu niektoré „podpultové“ informácie zo zákulisia pretekov:

Pretekov sa zúčastnil aj neznámy vták. Lenže pri štarte sa použila zbraň a výstrel tohto vtáka zasiahol a zabil. Vták – OUT

Pri mačke, ktorá spala, si údajne zdriemla aj sliepka. Mačka, sliepka – OUT

Pomalú korytnačku hneď po štarte odkopla žirafa. Korytnačka – OUT

Krokodíl sa cíti lepšie vo vode a hneď po štarte skočil do rieky. Cieľ bol však na súši a možno v tej rieke pláva až dodnes. Krokodíl – OUT

Líška sa údajne priplietla pod nohy tigrovi a ten ju udupal. Líška – OUT

Had zamotal nohy pre istotu pande. Panda – OUT

Opica nastražila banánovú šupku na trati, kde sa pošmykla žirafa. Žirafa – OUT

Opica má toho na rováši viac. Údajne medveďovi prdla do tváre a to medveďa odrovnalo z pretekov. Medveď – OUT

